وزيرة الطاقة الفرنسية: نخوض نقاشات صعبة حول وضع سقف لسعر الغاز الروسى

فاطمة شوقى

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أجنيس بانييه روناتشر، في تصريحات لها قبيل اجتماع وزراء الدول الأعضاء السبعة والعشرين في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن مسألة وضع سقف لسعر الغاز الروسى، المدرجة ضمن آلية تصحيح السوق، المقرر بحثها في مجلس الطاقة الاستثنائي الذي سيعقد اليوم، سيكون "النقاش صعباً بشأنها".

وأضافت الوزيرة الفرنسية أن "التحدى يكمن فى إيجاد حل وسط جيد"، مضيفة: "نسعى لأن يكون لدينا نهج عملي يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اقتراحا يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.

وقالت الدول: "النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية"، وقدمت الاقتراح كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب حربها على أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.