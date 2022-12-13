ورشة للتدريب على استخدام "الباركود Qr Code" فى الامتحانات بجامعة الفيوم

نظم مركز القياس والتقويم بجامعة الفيوم، ورشة عمل لتطبيق واستخدام منظومة "الباركودQr Code" في أعمال الامتحانات.



حاضر خلالها الدكتور حلمي البنداري مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتورة مهجة إمبابي، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو رفعت، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والدكتور طارق الحادقة المدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة.



بحضور الدكتور جمال محمدين القائم بأعمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الاعلامي لرئيس الجامعة، ومديري وحدات التقويم والقياس ومنسقي mis ومديري إدارات شئون الطلاب بالكليات، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 13-12-2022 بالمكتبة المركزية.



صرح الدكتور حلمي البنداري، بأن ورشة العمل تأتي تطبيقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 208 المنعقد بتاريخ 30-11-2022 بشأن استخدام نظام الباركود وتفعيله، بديلًا عن الأرقام السرية في أعمال الامتحانات والكنترولات على مستوى كافة الكليات ضمانًا للشفافية والحيادية والموضوعية والسرية.



وأوضح أن منظومة الميكنة لأعمال الامتحانات بدأت منذ فترة بتطبيق أعمال التصحيح الالكتروني وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأول من هذا العام سيتم استحداث نظام الباركود للقيام بأعمال الرصد الآلي بواسطه برنامج خاص لقراءة الشفرة والبيانات كبديل عن الأرقام السرية المستخدمة سابقا، وذلك من أجل تأمين الورقة الامتحانية والحفاظ على سرية سواء الورقية أو الالكترونية، مما ينتج عنه دقة أعمال التصحيح وتسهيل أعمال الرصد الالكتروني بكنترولات كليات الجامعة.



وأضاف أن آلية التطبيق للمنظومة الالكترونية تحت إشراف مركز القياس والتقويم بالجامعة وفرق العمل بوحدات القياس والتقويم ووحدات نظم المعلومات الإدارية mis وأقسام وإدارات شئون التعليم والطلاب.