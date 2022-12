ورشة عمل عن مجلة التجارب المرئية " JoVE" بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بعنوان :" Accelerate your science research and education with JoVE!" Journal of visualized experiments، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي والدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي بالجامعة.

وقال الدكتور محمود ذكى إن الجامعة تحرص على عقد ورش العمل العلمية لتعزيز البحث العلمي فى كافة المجالات بالجامعة، ومواكبة أحدث الأبحاث والإصدارات العلمية العالمية، مؤكداً على تفعيل التعاون المثمر والبناء مع بنك المعرفة المصري، باعتباه أحد أهم المشروعات المعرفية، ويشتمل على قواعد بيانات متعددة تحتوى على الکثير من مصادر المعلومات الإلکترونية باللغتين العربية والإنجليزية، لخدمة کافة العلوم والمجالات المعرفية بأحدث التطورات البحثية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة أهمية ورشة العمل التى تناولت التعريف بكيفية الدخول على مجلة التجارب المرئية JoVE ، بعد أن أصبحت متاحة للباحثين في الجامعات والمراكز البحثية مجاناً، علاوةً على توضيح طريقة الوصول الى الفيديوهات التي تتناسب مع التخصصات والمواضيع العلمية المختلفة، مشيراً إلى أن مجلة التجارب المرئية JoVE تعد المجلة الأولى والوحيدة في العالم التي يتم فيها نشر الأبحاثpeer reviewed articles في شكل فيديوهات حقيقية للتجربة كاملة بالخطوات التفصيلية للتيسير على القائمين بالبحث العلمي تكرار التجارب بسهولة ووضوح.

حاضر بورشة العمل الدكتورة باسنت عماد أخصائي مناهج علمية و بحثية في JoVE، و فاروق عبده اخصائي مناهج علمية و بحثية في JoVE، وتضمنت ورشة العمل خطوات انشاء حساب على JoVE، وكيفية الاستفادة من التجارب المتاحة على الموقع، وتقديم شرح وافي لامكانية البحث داخل قواعد البيانات والخدمات المجانية المتاحة مثل curriculum mapping التي يحصل من خلالها عضو هيئة التدريس على قائمة بالفيديوهات التي تتناسب مع محتوى الكورسات التي يقوم بتدريسها في شكل direct links لتسهيل مشاركاتها مع الطلبة.