هل تعاني من حب الشباب؟ نصائح تساعدك فى علاجه

كتبت فاطمة ياسر

حب الشباب مشكلة يتعرض لها الكثيرون، وتسبب تعرضهم للإحراج، بسبب نشوب الحبوب في الوجه، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة ب حب الشباب

ومنها:

-تحسن جودة النوم:

أثبتت الدراسات الطبية أن النوم يعد من الأمور المهمة التي لها دور ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بحب الشباب، فالهرمونات يتم تنظيمها خلال النوم، ولذا عليك الاهتمام بعدد ساعات النوم، التى يجب ألا تقل عن 8 ساعات ، لأنك أنت بحاجة إلى نوم جيد ويكون مبكرا.

- ممارسه الرياضة:

-تناول الأطعمة التي تقلل من ظهور حب الشباب ومنها:

جوز الهند يعد من الأطعمة الجيدة لمرضي حب الشباب لأنه غني بالدهون الأساسية وهو أيضًا أكثر كثافة بالمعادن مثل السيلينيوم والمنغنيز ، مما سيساعدك في حساسية الأنسولين، و ستحافظ الدهون الأساسية على نضارة بشرتك وشبابها.

الموز، يعد من الأغذية الجيدة لحب الشباب وعلاجه لأنه يعزز هرمون البروجسترون كما أنه يساعد على موازنة المستويات العالية من هرمون التستوستيرون.