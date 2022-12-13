ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز MARAN GAS EFESSOS لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبلت هيئة ميناء دمياط، 9 سفن متنوعة، بينما غادره 14 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

كما استقبلت الهيئة أيضا، ناقلة الغاز المسال "MARAN GAS EFESSOS" والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21200 طن تشمل : 13385 طن يوريا و 7815 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24938 طن تشمل : 8867 طن قمح و 1912 طن رخام و 246 طن حاويات و 932 طن ابلاكاش و 9000 طن ذرة و 1491 طن حديد و 1630 طن خشب زان و 550 طن بضائع عامة و 943 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 310 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 843 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4546 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167011 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119733 طنًا.

كما غادر قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي ، و قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3841 شاحنة.