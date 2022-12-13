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"مياه الجيزة" تنظم ندوات توعية مائية بالمعاهد الأزهرية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:08 ص
"مياه الجيزة" تنظم ندوات توعية مائية بالمعاهد الأزهرية مياه الجيزة تنظم ندوات توعية مائية بالمعاهد الأزهرية
كتبت – مرام محمد

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قال منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ سلسلة من ندوات التوعية المائية لطلاب المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية.

وأوضح بدوي، أن الندوات شملت العديد من الأنشطة التوعوية، تضمنت حث الطلاب على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ،وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة وعمل أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلي تعزيز مفهوم التوعية المائية.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى تنفيذ ندوات بمعاهد: فتيات القدس الإعدادي وعثمان معن الابتدائي والإعدادى وخاتم المرسلين والتحرير الابتدائي والإعدادى وعبدالعزيز العلى والإشراف النموذجي، ويستهدف الفريق تنفيذ ندوات للتوعية بمعهدى الغمرى النموذجى وسيد الشهداء الأزهري.

وفي الإطار ذاته، زار طلبة معهد الحصري الأزهري، محطة مياه إمبابة؛ للتعرف علي مراحل تنقية المياه وجهود الدولة المبذولة في إنتاج كوب مياه نظيف.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية للطلبة بمحطة مياه إمبابة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في توفير كوب مياه نظيف، والوضع المائي بمصر، وأهمية ترشيد استهلاك المياه، كما تم التعرف على مراحل تنقية المياه والإجراءات المتبعه لمراقبة جودة مياه الشرب بدءاً من دخول المياه للمحطة مروراً بمراحل التنقية المختلفة، ووصولاً إلى المياه النقية الصالحة للشرب، بالإضافة إلي توزيع مطبوعات على الطلبة تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

زيارة طلبة معهد الحصري الأزهري لمحطة مياه امبابة
زيارة طلبة معهد الحصري الأزهري لمحطة مياه امبابة

 

زيارة طلبة معهد الحصري الأزهري لمحطة مياه إمبابة
زيارة طلبة معهد الحصري الأزهري لمحطة مياه إمبابة

 

مياه الجيزة تنظم ندوات توعية مائية بالمعاهد الأزهرية
مياه الجيزة تنظم ندوات توعية مائية بالمعاهد الأزهرية

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