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مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالقاهرة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:54 م
مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالقاهرة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.
 
وأوضحت مديرية تعليم القاهرة، أن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية ستكون بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.
 
كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.
 
وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

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