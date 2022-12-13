مقتل وفقدان 1295 شخصا خلال محاولتهم الهجرة عبر المتوسط إلى إيطاليا ومالطا

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كشف تقرير إيطالي، أنه تم تسجيل 1295 شخصا ما بين قتيل ومفقود من اللاجئين والمهاجرين الذين حاولوا عبور طريق الهجرة المارة وسط البحر الأبيض المتوسط المؤدية إلى إيطاليا ومالطا، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.



وذكر تقرير مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين حول "الحق باللجوء عام 2022″ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أكي أنه تم أيضا تسجيل أكثر من 4 ملايين و400 ألف شخص تقدموا للحصول على الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي حتى مطلع أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه في نهاية شهر يونيو الماضي - في خضم الأزمة الإنسانية الأوكرانية- كان هناك ما يقل قليلاً عن 296 ألف لاجئ يقيمون في إيطاليا.



ولفت البيان، إلى أنه حتى نهاية يونيو الماضي أيضا، كان هناك 613 ألف لاجئ في فرنسا وحوالي مليونين و235 ألف لاجئ في ألمانيا، مشيرا إلى أنه في نهاية 2021، قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، بلغ عدد اللاجئين في إيطاليا الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 145 ألفًا فقط، في حين كانت فرنسا تستضيف بالفعل نصف مليون لاجئ وفيما استضافت ألمانيا مليونا و256 ألفاً.