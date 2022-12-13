اليوم السابع
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مغوليا : استمرار الاحتجاجات في العاصمة "أولان باتور" على خلفية قضية "سرقة الفحم"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:48 م
مغوليا : استمرار الاحتجاجات في العاصمة "أولان باتور" على خلفية قضية "سرقة الفحم" احتجاجات
كتب- وكالات

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نشرت وسائل إعلام محلية في مغوليا صورا لخيام مخصصة للمحتجين نصبتها الحكومة أمام القصر الحكومي في العاصمة "أولان باتور" وسط استمرار الاحتجاجات بسبب قضية "سرقة الفحم".

وعلى ضوء التحقيق بقضية سرقة الفحم، تم اعتقال 15 شخصا، واحتجاز 10 في مغوليا بحسب ما ذكرته لجنة مكافحة الفساد، منوهة بأن هنالك 35 شخصا في إطار التحقيق.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اندلعت مظاهرات في العاصمة المغولية أولان باتور أمام القصر الحكومي احتجاجا على سرقة 6.5 مليون طن من الفحم بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، حيث تم اكتشاف أن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منجوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني، إذ تشير وسائل الإعلام المنجولية إلى سرقة ما قيمته 1.8 مليار دولار من الفحم، في حين بلغت قيمة إجمالي صادرات الفحم من منجوليا في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.5 مليار دولار.

وقد أعدم الجانب الصيني المسؤولين المتورطين في سرقة الفحم من مغوليا ، ثم أرسل إلى رئيس الوزراء المنجولي أسماء السياسيين المنجوليين المتورطين في هذه القضية.


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