اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:16 م
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معهد الهندسة العالى بـ 6 أكتوبر يكرم الزميل محمد ثروت.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:48 م
معهد الهندسة العالى بـ 6 أكتوبر يكرم الزميل محمد ثروت.. صور جانب من حفل التكريم
حسام شقويرى

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كرم المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر بمدينة الثقافة والعلوم الكاتب الدكتور محمد ثروت ضمن مبادرة (معاهد فيها ثقافة) التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث قام الدكتورأسامة عزت عبد اللطيف عميد المعهد بتسليم الدكتور محمد ثروت درعا و ميدالية تذكارية بحضورالدكتورة سهى ماهر عبدالعزيز مسئول النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالى.
 
وذكر بيان للمركز الإعلامي للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى أنه نظمت إدارة النشاط الثقافي ندوات ثقافية، حيث نظم المعهد العالى للهندسه بـ 6 اكتوبر (مدينه الثقافة والعلوم) ندوة بعنوان (إعداد مشرع التخرج) برعاية عميد المعهد ا.د أسامة عزت عبد اللطيف، ومى سعيد محمد مدير رعاية الشباب، ومجموعة من أعضاء هيئه التدريس.
 
وقد حاضر في الندوة الدكتور محمد ثروت مدير تحرير اليوم السابع، وقد تناولت الندوة عدة محاور من أهمها:
 
1- كيف تؤسس مشروع تخرجك من الألف إلى الياء.

2- الفكرة الجيدة والتخطيط للمشروع.

3- اختيار فريق العمل المتجانس.

4- دراسة الجدوى المصغرة.

 5- نصائح و إرشادات اتبعها عند مناقشة بحثك.

6- كيف تعرض مشروعك على لجنة تحكيم؟

7- تجنب الأخطاء النحوية و الاملائية في شرائحك

8- عناصر التسويق للمشروع والملكية الفكرية.

وحدثت العديد من المناقشات بين الدكتور والطلاب وطرح الأسئلة وتم الإجابة عنها، وذلك تحت إشراف الأستاذ السيد عطا - وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم، وخيري حسين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب حمد أبو المحاسن - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، وحنان عبد الرحمن كبيرة الأخصائيين والمشرف العام على النشاط الثقافي، وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.

تكريم دكتور محمد ثروت
تكريم الدكتور محمد ثروت
 
محمد ثروت والطلاب
محمد ثروت والطلاب
 
محمد ثروت
 
ندوة دكتور محمد ثروت
ندوة الدكتور محمد ثروت

الزميل محمد ثروت

المعهد العالى للهندسة ٦اكتوبر

مدينة الثقافه و العلوم

الكاتب الدكتور محمد ثروت

مبادرة معاهد فيها ثقافة

وزارة التعليم العالى



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