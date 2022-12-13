اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:47 م
أكرم القصاص
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معدل التضخم الأمريكي يتباطئ إلى 7.1% في نوفمبر الماضي

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:51 م
معدل التضخم الأمريكي يتباطئ إلى 7.1% في نوفمبر الماضي الولايات المتحدة
أ ش أ

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تباطأ معدل التضخم السنوي الأمريكي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 7.1%، بعد أن سجل 7.7% خلال شهر أكتوبر الماضي.


وتزداد توقعات خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية مع البيانات الجديدة، وذلك في البيانات المرتقب إعلانها مساء غد.


وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع أسعار المستهلكين 0.1% خلال الشهر الماضي، بعدما تقدم 0.4% في أكتوبر، بعد توقعات بزيادة نسبتها 0.3%.


وسجل الغذاء الغذاء والطاقة الارتتفاع الأكبر بنسبتي 10.6%، و8.5% على التوالي وعلى أساس سنوي، في حين ارتفعت عناصر المؤشر الأخرى بنسبة 6%.


كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بنسبة 0.8% في أكتوبر بعد زيادة غير معدلة 0.6% في سبتمبر بالتزامن مع نمو التضخم بأبطأ وتيرة منذ يناير في الشهر ذاته.


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