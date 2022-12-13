معابد الأقصر تشهد حالة من الإقبال السياحى المميز للأفواج من حول العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المعابد المصرية القديمة والمعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، حالة من الإقبال والتوافد المميز من الأفواج السياحية من حول العالم وذلك للاستمتاع بدفء الموسم السياحى الشتوى، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، وغيرها من المزارات الأثرية حول الأقصر.

ويقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه تشهد المعابد زيارات سياحية كبيرة فى الموسم الشتوى الحالى للمعالم الأثرية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، حيث يزور الأفواج من دول إنجلترا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية والصين والهند واليابان ودول شرق أسيا، بجانب السياح من الدول العربية والإفريقية، للتأكيد على حبهم لمصر فى الموسم السياحى الشتوى داخل بلاد الأمن والأمان.

ويضيف صلاح الماسخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تشهد المعالم الآثرية بالأقصر حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، موضحاً أن الموسم الشتوى الحالى أحد أفضل المواسي عقب أزمة كورونا حول العالم خلال السنوات الماضية، مؤكداً على أن معبد الكرنك يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

ومن الجدير بالذكر أن معابد الكرنك بنيت على مدار مئات السنين، فهى عبارة عن مجموعة من المعابد والمقاصير وعدد من الأبهاء والمسلات والتماثيل، والتي أهدت إلى ثالوث طيبة المقدس وعلى رأسهم آمون رع رب الإمبراطورية المصرية آنذاك، واستمر تكريس وبناء وتشييد هذه الآثار لمدة 2000 سنة، والمساحة الكلية لمعابد الكرنك 247 فدانًا للمجموعة الأثرية التى تسمى الكرنك، أما معبد أمون فقط بملحقاته عبارة عن 46 فدانًا.