اليوم السابع
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مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون والتنمية للاقتصاد الرقمى "OECD"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:50 م
مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون والتنمية للاقتصاد الرقمى "OECD" الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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غادر القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى إسبانيا فى زيارة لمدة يوم واحد للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD الذى ينعقد تحت عنوان "دفع التعافى والنمو الاقتصادى طويل الأمد من خلال بناء مستقبل رقمى يتسم بالأمان والاستدامة والشمول"؛ ويستمر خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر بمشاركة وزراء ومسئولين حكوميين من 20 دولة حول العالم.
 
هذا ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات الاجتماع الوزارى كمتحدث فى حلقة نقاش وزارية تدور حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للذكاء الاصطناعى وتأثيره على مشهد السياسة الدولية.
 
الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى لها دور مهم فى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التى تساعد الحكومات فى مقارنة التجارب المختلفة والبحث عن إجابات للتحديات المشتركة، هذا إلى جانب دورها فى العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة. 
 
ومن المقرر أن تنعقد الدورة الحالية للاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى فى جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية.
 
وتشارك مصر بصفتها دولة مشاركة غير عضو Non member state participant  منذ 2008 فى لجنة سياسات الاقتصاد الرقمى وهى أول دولة عربية وثانى دولة افريقية بعد جنوب افريقية تشارك فى أعمال هذه اللجنة.
 
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شاركت فى الاجتماعات الوزارية السابقة والتى انعقدت فى سول بكوريا الجنوبية وفى كانكون بالمكسيك.

وزير الاتصالات

اسبانيا

منظمة التعاون الاقتصادي

عمرو طلعت



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