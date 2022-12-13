اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:26 ص
أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص عقب سقوط سيارتهم فى بئر بولاية تشهاتيسجاره الهندية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:00 ص
مصرع 4 أشخاص عقب سقوط سيارتهم فى بئر بولاية تشهاتيسجاره الهندية الشرطة الهندية
وكالات

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أكدت الشرطة الهندية، مصرع أربعة أشخاص غرقا عقب سقوط سيارتهم في بئر في منطقة كانكر بولاية تشهاتيسجاره.
 
وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية الاثنين - أن الضحايا كانوا في طريق عودتهم بعد حضور حفل زفاف في مدينة كانكر، عندما فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، وسقطت السيارة في بئر على طول الطريق السريع الوطني، مشيرة إلى أن جميع الركاب غرقوا في البئر.
 
يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.

الهند

الشرطة الهندية

ولاية تشهاتيسجاره



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