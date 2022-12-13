مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت ربة منزل بقرية الحمادين بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" أية م إ" 27 عاما ربة منزل مقيمة قرية الحمادين، مركز الحسينية جثة هامدة.

وتبين من التحريات حدوث وفاتها إثر تعرضها لصعق كهربائي وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.