اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:11 م
أكرم القصاص
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مشرف قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر: إنشاء قسم "لم الشمل" للإصلاح بين الأزواج

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:04 م
مشرف قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر: إنشاء قسم "لم الشمل" للإصلاح بين الأزواج دار الافتاء المصرية -أرشيفية
ماجد تمراز

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قال الشيخ محمد عماد أبو الهدى، مشرف قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر، إن الهدف من إنشاء بنك الفتاوى بمركز الأزهر هو مواكبة العصر، وتسهيل التواصل مع مركز الفتاوى بالأزهر الشريف.

 

وأضاف مشرف قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى، أن المواطن يمكنه التواصل مع المركز من خلال الاتصال التليفونى عبر خط ساخن أو من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المركز على السوشيال ميديا، وذلك يسهل سرعة التواصل والرد على الفتاوى.

 

وأوضح مشرف قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر، أنه تم إنشاء قسم خاص بالشبهات والفكر اللا دينى لمواجهة الأفكار المنحرفة، بجانب أن المركز يتلقى الكثير من فتاوى الطلاق وأحكام الأسرة، وبالتالي تم إنشاء وحدة لم الشمل من أجل الإصلاح بين الأزواج، متابعا: تمكنا من إصلاح الكثير من الخلافات الزوجية.


الازهر

بنك الفتاوى

الستات ميعرفوش يكدبوا



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