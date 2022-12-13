مساعد وزير التموين: الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين

كتب محمد شرقاوى

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد لقاءات دورية للاطمئنان على إتاحة السلع وضبط الأسواق والتأكد من توازن الأسعار، مضيفا: "الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين، ولكن في الوقت نفسه قامت بالإعلان عن مرحلة توفيق أوضاع، ثم سيتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لتوجه الدولة وكل ما نقوم به من إجراءات وتنظيم للسوق والجزء القانوني هو محلل طبقًا لمنظمة التجارة العالمية وهو غير مخالف للمنظمة".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامى سيد على، إنه عقد أمس اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مهلة لوضع الأسعار على السلع، ولا سيما وأن هناك بعض التجار الذين يقومون بحبس السلع وتخزينها، ومن يحاولون الاستفادة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية نحن لهم بالمرصاد ورئيس الوزراء أرسل برسالة بأن الفترة ستكون توفيق أوضاع قبل اتخاذ آليات الدولة لمواجهة المحتكرين.

وتابع: "هناك إجراءات ولقاءات دورية تتم مع رئيس الوزراء لصد هذه الممارسات الخاطئة من بعض التجار، رغم أن هناك تفاهمات مع اتحاد الغرف التجارية ووجود إجراءات رادعة لمن يقوم بحبس السلع، وذلك من خلال طرح بعض السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع كما حدث مع سلعة القمح".