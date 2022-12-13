محافظ كفر الشيخ يوجه الوحدات المحلية بمتابعة حملة تطعيم شلل الأطفال

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتشرت 4 آلاف و205 فرقة بمديرية صحة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لتطعيم الأطفال في اليوم الثالث للحملة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها، بالإضافة التطعيم بالمنازل، إضافة للمواقع الثابتة، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت الأحد وتستمر حتى غدًا الأربعاء بجميع أنحاء المحافظة في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم من خلال توفير كافة التطعيمات اللازمة بالمجان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض ورفع مناعة الأطفال أقل من خمس سنوات وأيضًا لرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يوجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وطالب المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومي والوقوف على نسب تحقيق المستهدف، والاطمئنان علي وصولها لكل المناطق وتقديم الدعم لفرق التطعيم لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها وتذليل أية عقبات وإزالة المعوقات بشكل فوري، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة حث المواطنين وتوعية الأمهات والآباء لإعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال وخاصة في القري والأماكن النائية مهيبًا بالمواطنين بعدم التخلف عن التطعيم متمنيًا دوام الصحة والعافية لأبناء المحافظة.

من جانبه قالت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف تطعيم 525 ألف و 618 طفلا على مستوى المحافظة من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم من خلال 4 آلاف و205 فرقة متحركة وثابتة، مؤكدة، التطعيم آمن ومجاني ولا توجد أية آثار جانبية للتطعيم.



استمرار تطعيم الاطفال بالقرى



الفرق المتشرة بمركز فوه



تطعيم الاطفال بالشوارع



جانب من تطعيم الاطفال



