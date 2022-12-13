اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:14 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ: الحكومة تركز على توفير السلع الغذائية بشكل مستمر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:33 م
محافظ كفر الشيخ: الحكومة تركز على توفير السلع الغذائية بشكل مستمر
ماجد تمراز

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحكومة المصرية، تركز على توفير المواد الغذائية بصفة أساسية للمواطنين، من خلال منافذ ثابتة أو متحركة، وإجراء حملات مستمرة لضبط الأسعار، ومواجهة المخالفين، مؤكدا أنه يتم التعامل الفوري مع من يغالون في الأسعار.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك هامش ربح للسلعة طالما هناك فاتورة موثقة للشراء، وفي كفر الشيخ ننفذ مع المنطقة الشمالية العسكرية ووزارة التموين والغرفة التجارية، العديد من المنافذ التى تتيح سلع أساسية ومخفضة، سواء مواد غذائية أو لحوم أو غيره".

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر إلى المنطقة الشمالية العسكرية، حيث وفرت منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

التموين

وزارة التموين



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