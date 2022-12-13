محافظ بنى سويف يسلم عقود توظيف للشباب ضمن فعاليات الملتقى التوظيفى بالفشن

سلّم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عددًا من عقود التوظيف لبعض الشباب، ضمن فعاليات الملتقى التوظيفى، الذى نظمته أمانة حزب مستقبل وطن ببنى سويف بالتعاون بين مجمع عمال مصر، فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الحزب والمجمع لإنشاء أول ملتقى توظيفى استثمارى صناعى ببنى سويف، لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشياب والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة بالمحافظة، وتشجيع الصناعات المختلفة لمواكبة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات متلقى التوظيف الذى عقد بقاعة الملوك بمركز الفشن، وفى حضور: النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن ببنى سويف، النائب طه أبو الناظر عضو مجلس النواب وأمين مساعد الحزب ببنى سويف، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب،المهندس هيثم حسن رئيس مجمع عمال مصر الخدمى والصناعى والتعليمى، طه رزق نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن

وتضمنت فعاليات الملتقى عرضًا عن مجمع عمال مصر، تضمن الإشارة إلى التعريف بالمجمع الذى يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين فى المجال الصناعى من بداية طرح فرص الاستثمار الصناعى مرورا بكافة الخدمات التى يحتاجها المستثمر فى الصناعة مرورا بخدمة تشغيل خطوط الإنتاج من خلال قطاع التشغيل بالمجمع الذى يحوى بداخله فرق عمل ومدربة للعمل بأى صناعة داخل السوق المصرى حتى مراحل بيع أو تصدير المنتجات الصناعية كما يضم المجمع مدرسة عمال مصر الصناعية ومركزًا لتدريب الشباب لدمجهم فى سوق العمل

كما استمع المحافظ لبعض التفاصيل الخاصة بالملتقى والوظائف المتاحة أمام الشباب والفتيات، والتى يوفرها الملتقى، وتزيد عن 1000 فرصة فرصة عمل لشباب الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، بمرتبات تتراوح ما بين 4000 إلى 8000 جنيهً " بحسب الخبرة" بجانب توفير سكن وتأمين صحى، معرباُ عن حرصه للمشاركة فى هذا الملتقى المهم الذى يتناول موضوعًا محوريًا يتعلق بتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، وهو ما تسعى إليه الدولة فى مقدمتها القيادة السياسية، ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى كافة مناحى الحياة، مشيدًا بما يظهره المجتمع المدنى "سواء أحزاب أو جمعيات أهلية أو قطاع خاص، وغيرهم" من تكاتف وتعاون مثمر للدفع بجهود الدولة التنموية، وتحقيق رؤية مصر 2030 التى يرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحرص المحافظ على الاستفسار عن نظام التأمينات على العمالة وكل الحاصلين على فرصة عمل، مؤكدا على أهمية الالتزام بالقوانين التى تضمن حقوق العاملين المادية والرعاية الاجتماعية والصحية، مشيرا إلى أنه الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى لتوفير فرص عمل والتشجيع على العمل الحر من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضمان مصدر دخل كريم للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي

من جانبه أعرب النائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بالمحافظة، عن سعادته بحضور المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم للملتقى التوظيفى، الذى يأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب،لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الفعاليات لتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق تنظيم الملتقيات الوظيفية، من خلال التواصل مع والتنسيق المستمر مع عدد من الشركات الخاصة والاستثمارية،ضمن الدور المجتمعى للحزب، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من ناحيته أوضح النائب طه الناظر، أن الملتقى يعتبر إحدى ثمرات التعاون المشترك بين الحزب ومجمع عمال مصر، تفعيلا للبروتوكول الذى تم توقيعه مطلع نوفمبر الماضى بين الطرفين فى إطار مبادرة " قرية بدون بطالة"، حيث تم توقيع عقد شراكة مع المجمع لإنشاء أول ملتقى توظيفى استثمارى صناعى ببنى سويف، لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد، والتوعية المجتمعية بضرورة العمل والمشاركة المجتمعية الفعالة، وتقليص معدل البطالة، ودعم المشروعات المتنوعة بالمحافظة، وكذلك عقد المؤتمرات واللقاءات التوظيفية لأبناء المحافظة.

فيما أشار المهندس هيثم حسن رئيس مجمع عمال مصر،أن الملتقى يأتى ضمن رؤية المجمع،لتوفير مناخ جيد للاستثمار والنهضة الاقتصادية لخدمة الوطن والمواطنين، موضحًا أن المتلقى يوفر فرص عمل للشباب من جمبيع المؤهلات، على ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، مع تقديم بعض الأوراق والمصوغات الرسمية المطلوبة والتى تشمل أصول من (الموقف من التجنيد، شهادة الميلاد، المؤهل الدراسى، برنت تأمين، 4 صور شخصية، فيش جنائى سارى أو فيش جديد باسم مجمع عمال مصر).