محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال توصيل خدمة الاتصالات بمنطقة قرى درب الأربعين

الوادي الجديد- فريق محافظات

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعمال إنشاء وتركيب أبراج الاتصالات بمنطقة قرى درب الأربعين التابعة لمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس.

وأوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال التركيب وجار التشغيل التجريبى لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة حتى منطقة شرق العوينات ومناطق الاستثمار الزراعى؛ لدعم خطط جذب الاستثمارات بالمنطقة، وفتح آفاق تنموية جديدة و فرص واعدة في مجال الاستثمار الزراعى.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من تركيب برجى اتصالات كمرحلة أولى بمنطقة شرق درب الأربعين التابعة لمركز باريس، وذلك لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة كأحد ركائز جذب الإستثمارات بالمنطقة.

وأضاف الزملوط أنه من المخطط استكمال تغطية المنطقة بخدمات الاتصالات لفتح آفاق تنموية جديدة للإستفادة من المقومات التي تمتلكها المنطقة من فرص واعدة في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج السمكي.