محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمراكز أشمون والشهداء وبركة السبع ومنوف

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال التطوير والرصف بالشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة للعام المالى الحالى تنفيذ مديرية الطرق والنقل، حيث تم متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع المركز الطبى بداية من شارع طلعت حرب حتى شارع كمال النجار بطول 500 م وشارع الشيخ منصور بطول 500 م ، فضلا عن متابعة قطع الفرمة بشارع البريدي المتفرع من شارع ماكينة سراج الدين وحتى سيدي حميد بطول (500 م) ، وكذا أعمال تركيب البلدورات بشارع المنياوي وصب الأدمة بشارع شركة بيع المصنوعات بطول (800 ) م تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، هذا وتابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن بطريق "16" ( العراقية- كفر حجازي) بطول 23 كم ، و طريق( 732) من كوبري الحلفاية ( المشتل- الموقف الجديد- ساحل الجوابر- دراجيل) بطول (15) كم كونه طريق حيوي يربط مركزى الشهداء وتلا تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز أشمون إستكمال أعمال قطع الفرمة بطريق 850 (أبو عوالي -جريس - سمادون -شنشور ) بنطاق قرية سمادون ، فضلا عن إستكمال توصيل خطوط المياه الفرعية بالطريق بنطاق قرية جريس تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بإجمالى أطوال 11 كم وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية بواقع (11) شارع بنطاق المدينة.

وفى مركز بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية تركيب بلاعات الأمطار والبلدورات بشارعى جواد حسنى ومتفرعاته و المعدية وذلك ضمن (7) شوارع ومتفرعاتهم سيتم رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتخفيف الاختناقات المرورية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال فرد طبقة الأساس بشارع اللواء تمهيدا لأعمال الرصف ، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و 600 ألف جنيه ) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

وفى مركز منوف ، تم متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع أبو زيد وفاضل والنادرى ونور بمنطقة طريق سرس الليان، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لتحقيق الصالح العام ، وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل جارى على قدم وساق بخطة الرصف الجديدة بواقع (14) شارع بنطاق المدينة.