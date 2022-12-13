محافظ الإسكندرية يشهد تدشين الكرنفال الرياضى "مدارسنا نشاط × نشاط"

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تدشين الكرنفال الرياضي الذى تنظمه مديرية تعليم الإسكندرية "مدارسنا نشاط × نشاط"، المقام على استاد الإسكندرية الرياضي، بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة من مدارس الإسكندرية، مؤكدا على أهمية إقامة الفاعليات والأنشطة الرياضية التي تسهم بشكل كبير في تعليم أبنائنا الطلاب الالتزام والتعاون والمشاركة الفعالة.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب على جميع الأصعدة، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة فخامة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة ويؤكد على أهميتها.

كما أعرب الشريف عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، كما أشاد بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الطلاب، مثمنا المشاركة المتميزة لأبنائنا من ذوي الهمم في العروض و اندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الطلاب.

وأكد اللوا الشريف على أن ممارسة الرياضة تفيد العقل والبدن وتوحد بين الشعوب وتنشر السلام، وطالب جميع الحضور بممارسة الرياضية وطالب ال 10 الآف طالب بأن يحافظوا على ممارستها.

من جانبه؛ قدم أبو زيد الشكر للمحافظ على الدعم الكبير وتشجيعه لطلاب الإسكندرية، موضحا أن طلاب مدارس الإسكندرية قد نظموا أطول مطوية في المدارس بطول يصل إلى نحو 750 مترا، وهى مقسمة إلى 3 أقسام، الأول اشتمل على الإنجازات التى شهدناها في ظل القيادة السياسية، والثاني تضمن مجهودات محافظة الإسكندرية فيما يختص بمبادرة اتحضر للأخضر، أما القسم الثالث فقد اشتمل على الإنجازات التى تحققت بانتصارات أكتوبر المجيد.

شارك في الكرنفال الرياضي؛ الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و اللواء محمد عبد السلام قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي و الغربي لمدارس التأسيس العسكري، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم ، الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، و الدكتور إبراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة، ولفيفدمن القيادات الشعبية والتنفيذي و بعض أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.