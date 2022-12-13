محافظ أسوان يلتقى بشباب البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية ، وتوجهياته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهارات الشباب ، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، يأتي في إطار طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع شباب البرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية " مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان "، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى وذلك بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام مشروع أهل مصر ، وقيادات مديرية الشباب والرياضة ، ومشرفى المحافظات ، بجانب أكثر من 180 شاب وفتاة.

وأشار اللواء عطية، إلى أن المحافظات الحدودية لها مقومات متميزة من ثروات طبيعية ، وتراث وثقافات وفنون زاخرة بالتنوع والزخم ، بالإضافة إلى شباب لديه المهارات والرغبة فى النجاح ، لافتاً إلى أن برنامج أهل مصر فرصة لتبادل ونقل الخبرات والأفكار والرؤى فى ظل تمتع الشباب بالطاقات الكامنة ، وقدرتهم على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة ، والإستفادة من المحاور المتنوعة للبرنامج من معسكرات مجمعة ودورات تثقيفية ، وزيارات للمشروعات القومية والمزارات السياحية مما يساهم فى تعزيز روح الولاء والإنتماء لديهم ، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية.

وأضاف أشرف عطية، أن أسوان من المحافظات الواعدة التى تشهد طفرة غير مسبوقة من خلال مشروعات كبرى ضمن مبادرات رئيس الجمهورية ، وخاصة حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر ، علاوة على مشروعات المحاور التنموية والطرق والكبارى وغيرها.

ووجه المحافظ، شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعاية شباب المحافظات الحدودية وهو الذى يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.

وخلال اللقاء حرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع شباب المحافظات الحدودية ، وأيضاً القادرون بإختلاف ، بالإضافة إلى قيادات الشباب والرياضة.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات برنامج " أهل مصر " تتضمن تنظيم زيارات للمشاركين للمزارات السياحية " جزيرة النباتات ومعبد فيله والصوت والضوء ومتحف النوبة والمسلة الناقصة والقرية النوبية ، بجانب عقد محاضرات وندوات تثقيفية متنوعة عن كيفية إستفادة الشباب من الجهاز القومى للمشروعات الصغيرة، وكذا الإمكانات والثروات الطبيعية والمشروعات الأساسية والبنية التحتية، والتنمية البشرية ، والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.