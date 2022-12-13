محافظة أسوان تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تبدأ 9 يناير

وكلف محافظ أسوان، بأهمية جاهزية المدارس لتوفير الأجواء المناسبة للإمتحانات ، وكذا كافة وسائل التهوية وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية لسير العملية الإمتحانية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على محافظ أسوان الإجراءات والتجهيزات التى تقوم بها المديرية فى هذا الشأن حيث سيتم عقد إمتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية من الإثنين 9 يناير وحتى الإثنين 16 يناير.

كما ستبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى من الإثنين 9 يناير وحتى الأربعاء 25 يناير.

فيما سيتم إجراء إمتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالمدارس إلكترونياً ، وسيتم تحديد مواعيدها من قبل الوزارة.

وسوف يؤدى إمتحانات الفصل الدراسى الأول 243 ألف و 702 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بواقع 108 ألف و 429 تلميذ وتلميذة من الصف الرابع إلى الصف السادس الإبتدائى ، و 59 ألف و 15 طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى ، و 28 ألف و 780 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى.

وأوضح عبد الكريم لطفى بأنه سيؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول أيضاً 13 ألفا و982 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى، و 33 ألفا و496 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى الفنى (زراعى / تجارى / صناعى ) حيث تم اتخاذ كافة التدابير فى توزيع رؤساء اللجان والمراقبين، والملاحظين طبقاً لكل إدارة تعليمية.