اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:45 م
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متى يصبح عمل الطفل من أسوأ أشكال العمالة لسنه؟.. العمل الدولية تجيب

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:00 م
متى يصبح عمل الطفل من أسوأ أشكال العمالة لسنه؟.. العمل الدولية تجيب عمالة الأطفال
كتبت آية دعبس

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حددت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مجموعة من العوامل التى تجعل من العمل الذى يقوم به الطفل من أسوأ أنواع عمالة الأطفال، والتى لا يجوز بأى حال من الأحوال تشغيل طفل دون سن 18 عاما بها، حيث يصل تشغيل طفل فى مثل هذه الأعمال لمستوى ارتكاب الجرائم الجنائية، التى تجيز معاقبة المتورط فيها بالسجن.

 

ويستعرض "اليوم السابع"، أسوأ أنواع عمالة الأطفال وفق ما حددته منظمة العمل الدولية، وهى:

1- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، کبيع الأطفال والاتجار بهم، وعبودية الدين والعمل القسرى أو الإجبارى.

2- عرض طفل أو طفلة لأغراض الدعارة.

3- استخدام أو تشغيل أو عرض طفل أو طفلة، لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وبخاصة إنتاج أو توزيع المخدرات.

4- الأعمال التى يرجح أن تؤدى بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التى تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقى.

5- الأعمال التى تعرض الأطفال للاستغلال البدنى أو النفسى.

6- الأعمال التى تزاول فى باطن الأرض، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو فى أماكن محصورة والتى لا يمكن بسهولة الخروج منها والابتعاد عنها.

7- الأعمال التى تستخدم فيها آلات ومعدات وأدوات خطرة أو التى تستلزم مناولة أو نقل أحمال ثقيلة والأعمال التى تزاول فى بيئة غير صحية يمكن أن تعرض الأطفال، على سبيل المثال، لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم.

8- الأعمال التى تزاول فى ظروف بالغة الصعوبة، مثل: العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل، أو العمل الذى يحتفظ فيه بالطفل فى مكان صاحب العمل دون سبب معقول.

 


عمالة الأطفال

منظمة العمل الدولية

الاعمال المحظور عمل الأطفال بها

السن القانوني لعمل الاطفال



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