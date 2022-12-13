لو بتعانى من تساقط الشعر.. تعرف على مكملات غذائية مهمة

كتبت فاطمة ياسر

يعانى الكثيرون من تساقط الشعر وهو من الأمور المسببة لبعض المشكلات الصحية، التي يجب علاجها وتقوية بصيلات الشعر ، وحمايته من التعرض للتساقط أو التعرض لأي مضاعفات صحية.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “health” أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية والأطعمة والمكملات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الشعر وتعمل على تقوية البصيلات ، وتجعل الشعر أكثر تماسكا وقويا ويحميه من التعرض لأي مضاعفات، ومنها:

- فيتامين ب:

يحتوي علي البيوتين وحمض الفوليك، وهذه العناصر تعد مهمة لصحة الجسم وأيضا للحفاظ على الشعر وتقويته والحد من تعرضه للتساقط، وتحسين صحته وتنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ، كما أن هذه العناصر تعمل على تحفيزه على النمو.

- فيتامين سي:

يعمل على تقوية الشعر والحد من تعرضه للتساقط، لأن فيتامين سي يحتوي على مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الفيتامينات المهمة لصحة الشعر والحد من التعرض للتساقط.

- الحديد:

يعتبر من العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، ويعمل علي حمايته من أي مضاعفات كالتساقط والضعف الشديد، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ بتنشيط الدورة الدموية، وتقوية بصيلات الشعر والحد من التعرض للتساقط.

- فيتامين د:

يعتبر من أهم الفيتامينات التي يجب تناول المكملات الخاصة به، والهدف هو تقوية الشعر والحد من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة به، فنقص فيتامين د يتسبب في ضعف الشعر، وعدم قدرته على التقوية.

كما حث التقرير على ضرورة تناول الأطعمة المهمة والمميزة والغنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل عام، ويحتاجها الشعر بشكل خاص، ومنها البنجر والسبانخ، والعسل الأسود، والأسماك، والمكسرات.