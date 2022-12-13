لمرضى سكر الحمل.. اختبار ما بعد الولادة للسكر يكون منخفضًا

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة جديدة لجامعة أوتاجو عن أن النساء المصابات بسكر الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبع مرات مقارنة بالنساء غير المصابات، ولكن خلال فترة عشر سنوات فقط تم اختبار نصف هؤلاء النساء لمرض السكري في غضون ستة أشهر من الولادة

وتم استخدام بيانات مجهولة المصدر من المجموعات الوطنية التابعة لوزارة الصحة لتحديد 14443 امرأة مصابات بسكري الحمل لأول مرة بين عامي 2005 و 2015.

ومن بين هؤلاء النساء، كان لدى 41 % أي (5903) اختبارًا موصى به لمرض السكري من النوع 2 في غضون ثلاثة أشهر بعد الولادة، و53 % أي (7699) في غضون ستة أشهر، و61 % أي (8814) في غضون 12 شهرًا. لم يكن هناك أي تحسن تقريبًا في النسبة التي تم اختبارها خلال فترة الدراسة.



ويقول المؤلف الرئيسي الدكتور أندرو سايز ، الذي أجرى البحث أثناء الدراسة بعد التخرج في قسم الطب الوقائي والاجتماعي، إن عدد النساء اللائي يخضعن للاختبار كان أقل بكثير مما كان يأمل الباحثون.

ويشرح الدكتور سايز: " وجدت مراجعة منهجية في عام 2009 أن النساء المصابات بسكري الحمل لديهن خطر متزايد بمقدار سبعة أضعاف للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بالمقارنة مع غيرهن".

"يوفر حدوث سكري الحمل نظرة ثاقبة مهمة حول مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى شخص ما في المستقبل. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن فرص حماية صحة النساء المصابات بسكري الحمل من خلال الكشف والتشخيص المبكر لمرض السكري من النوع 2 قد ضاعت".



وتوصي إرشادات وزارة الصحة جميع النساء المصابات بسكري الحمل بإجراء فحص دم لمرض السكري من النوع 2 بعد ثلاثة أشهر بعد الولادة، ثم سنويًا. قبل عام 2014، أوصي بإجراء الفحص في ستة إلى ثمانية أسابيع بعد الولادة.

كما كشفت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Diabetes Research and Clinical Practice ، عن وجود تباينات عرقية وإقليمية.

فقط 35 % من نساء الماوري تلقين اختبارًا موصى به بحلول ستة أشهر بعد الولادة ، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص، كما تقول الدكتورة سيس.

"نحن نعلم أن هناك بالفعل تفاوتات كبيرة في توفير الرعاية الصحية بين الماوري وغير الماوري في نيوزيلندا. وهذا يضيف إلى تلك الصورة ويحتاج إلى تحسين".

على المستوى الإقليمي، تراوحت معدلات الاختبار من أقل من 20 % في بعض مناطق أوتياروا إلى أكثر من 60 % في مناطق أخرى.



"لقد فوجئنا بهذا، و إنه لأمر مقلق أنه إذا كنت تعيش في بعض الأماكن ، فستكون فرصتك منخفضة للغاية في تلقي الاختبار. من الناحية المثالية ، سيكون هناك معدل اختبار مرتفع في كل مكان."

الاكتشاف المبكر لمرض السكري من النوع 2 ، أو مقدمات السكري ، يعني أنه يمكن تطبيق العلاجات مبكرًا لمنع أو تأخير الإضرار بالصحة، ويمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع 2 ، إذا تُرك دون تشخيص أو علاج ، في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل أمراض الكلى وضعف البصر والنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل الدورة الدموية.

وفي حين أن الدراسة لم تتحقق من سبب وجود مشاكل في تغطية الاختبار ، إلا أنها تكشف عن بعض القضايا المهمة التي تحتاج إلى معالجة.



ويقول الدكتور سايز، "يحتاج النظام الصحي إلى التأكد من أن النساء المصابات بسكري الحمل تتم متابعتهن بشكل مناسب ، وأن فحص السكري من النوع 2 يتم توفيره بطريقة يسهل عليهن الوصول إليها".

"يجب أن تنظر الجهود المبذولة لتحسين فحص مرض السكري بعد الولادة للنساء المصابات بسكري الحمل إلى ما هو أبعد من مجرد زيادة الفحص بشكل عام ، والتأكد من حدوثه بشكل عادل في جميع الفئات السكانية.



"الفجوة الكبيرة في الفحص بين نساء الماوري المصابات بسكري الحمل والنساء المنتميات إلى مجموعات عرقية أخرى تثير القلق بشكل خاص ويجب معالجتها".