لمرضى الأنيميا.. احذروا هذه المشروبات لأنها تقلل امتصاص الحديد

كتبت فاطمة ياسر



عنصر الحديد يعد المكون الرئيسي للهيموجلوبين، الذي يتأثر عندما تقل نسبة الحديد في الجسم وبالتالي يصاب الشخص ب الأنيميا

فالهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن نقص نسبة الحديد في الجسم تعد السبب في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها الأنيميا التي تعرضك للعديد من المضاعفات الصحية، كالدوخة والهبوط والتعب الغير مبرر، وعدم التركيز، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط، والعديد من المضاعفات الصحية الأخري.

وأكد التقرير، أن اتباع أسلوب حياة خاطيء يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا، ونقص الحديد، فعدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد فأنت بهذه الطريقة تتسبب في تعرضك لنقص نسبته فيالجسم، وبالتالي تصاب بالأنيميا.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض المشروبات التي تتسبب في الإصابة بالأنيميا، ومنها الإفراط في تناول الشاي، فهو يحتوي علي مادة البوليفينول في معظم المشروبات العشبية، ولكن الدراسات استقصت عن أي من المشروبات له أكبر تأثير مثبط للحديد.



ووجد الباحثون، أن تناول المشروبات التي تحتوي علي مادة البوليفينول تعملعلي تقليل نسب الحديد في الجسم، بنسب متوافتة ولكنها تعد نسب كبيرة بعض الشيء، وتزيد من تعرضك للإصابة بالأنيميا .

فالمشروبات التي تحتوي علي مادة البوليفينول هي:



-الشاي الأسود.

-النعناع.

-الكاكاو.

-الليمون.

-البابونج.

-القهوة.



وحث التقرير علي ضرورة تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، كالرمان، والبنجر، والكبدة، والسبانخ، والعسل الأسود، والفراولة، وغيرها من الأطعمة المميزة لك ولصحتك.