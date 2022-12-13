اليوم السابع
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لطلاب كليات التمريض.. تعرف على أماكن التدريب بسنة الامتياز

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:00 ص
لطلاب كليات التمريض.. تعرف على أماكن التدريب بسنة الامتياز الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب ـ محمد صبحى

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حددت المادة 7 من  اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض، والصادرة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 للحصول على ترخيص مزاولة المهنة تفاصيل أماكن التدريب وهى:
 
1- يتم تدريب طلاب الامتياز بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى أو مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المستشفيات الأخرى التي يعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
 
2- ويجوز أن يتدرب الطالب فى المستشفيات الخاصة التي يعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى حالة أنه لا يتوفر مستشفيات جامعية فى الجامعة التابع لها الطالب وتلتزم أيضا بصرف مكأفاة للطالب.
 

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