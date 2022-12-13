لطلاب كليات التمريض.. تعرف على أماكن التدريب بسنة الامتياز

حددت المادة 7 من اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض، والصادرة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 للحصول على ترخيص مزاولة المهنة تفاصيل أماكن التدريب وهى:
1- يتم تدريب طلاب الامتياز بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى أو مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المستشفيات الأخرى التي يعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
2- ويجوز أن يتدرب الطالب فى المستشفيات الخاصة التي يعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى حالة أنه لا يتوفر مستشفيات جامعية فى الجامعة التابع لها الطالب وتلتزم أيضا بصرف مكأفاة للطالب.
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