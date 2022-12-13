كسر مفاجئ لماسورة المياه الرئيسية وسط الإسكندرية.. والشركة: عودة المياه خلال ساعتين

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال إصلاح كسر مفاجىء بماسورة مياه رئيسية (قطر 1000مم) بشارع سليمان يسرى أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حى وسط، مشددا على جميع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح بالمنطقة، وإعادة الشىء لأصله لعودة السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب حدوث كسر الماسورة، انتقل على الفور للموقع، وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها المرور لمتابعة الحركة المرورية بموقع الكسر والمناطق المحيطة، والتأكد من عدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

وأضاف إلى أنه تم دفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق المهمة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين تمام الإصلاح.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه سيتم عودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة، والتي تم حصرها من منطقة القباري وحتى سيدي جابر، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات المحافظ نعمل على الانتهاء من إصلاح الماسورة خلال ساعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعزة سعد، رئيس حي وسط، وجميع الجهات المختصة.