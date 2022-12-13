عواصف ثلجية وأمطار وفيضانات.. أمريكا تستعد لأسبوع من الطقس العاصف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الكثير من مناطق وسط الولايات المتحدة والممتدة من جبال روكى وحتى الغرب الأوسط استعدت لطروف طقس أشبه بالعاصفة الثلجية، فى حين تم تحذير الولايات الواقعة فى أقصى الجنوب من خطر حدوث فيضانات وأعاصير تنجم عن عاصفة تهب على جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت منطقة ممتدة من مونتانا إلى نبراسكا الغربية وكولورادو لتحذيرات من عاصفة ثلجية، بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن احتمال وصول ارتفاع الثلج إلى 61 سنتمتر قائم فى مناطق غرب داكوتا الجنوبية وشمال غرب نبراسكا. وهناك توقعات بجليد وصقيع فى السهول الكبرى الشرقية.

وحذرت الأرصاد من احتمال تكون ثلوج يصل ارتفاعها إلى 2.5 سنتمتر ورياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومتر فى الساعة فى أجزاء من ولايات أيوا ومنيسوتا وثاوث داكوتا. وهناك احتمال أيضا لحدوث قطع بالتيار الكهربائى وتضرر الأشجار وسقوط أغصان وظروف سفر خطيرة فى المنطقة بسبب الطقس.

كما حذرت وزارة السلامة العامة بولاية ثاوث داكوتا من أن هذه عاصفة خطيرة، وقال إنها من النوع الذى لا يمزح، وحث السكان على تخزين الاحتياجات الأساسية والبقاء فى المنزل بمجرد هبوب العاصفة.

ويمكن أن تتعرض مناطق الجنوب فى تكساس ولويزيانا إلى أمطار ثقيلة وفيضانات عارفة وعواصف اليوم الثلاثاء، بحسب ما قالت هيئة الأرصاد، التى توقعت أن تواصل العاصفة مسارها فى الجنوب الشرقى نحو فلوريدا فى وقت لاحق.

وتسبب الجليد ودرجات الحرارة المتجمدة فى حادث تصادم حافلة فى شمال ولاية يوتا مما تسبب فى إصابة 23 راكب، بينهم البعض فى حالة خطيرة.