طلاب جامعة أسيوط يحصدون المركز الأول على مستوى الجامعات بمسابقة هاكثون.. صور

هنأ الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط فريق طلاب الجامعة المشاركين فى مسابقة "هاكثون الاستدامة والتغير المناخي" لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية،مشيداَ بطلاب الجامعة المتميزين بمختلف الكليات وما يتمتعون به من خبرات وقدرات وطاقات إبداعية، وقدرة على الابتكار دائمًا، معربًا عن تشجيعه المستمر وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لكافة أعضاء الفريق الطلابى والذى يقدم أفكار إبداعية وخلاقة يسهم تطبيقها فى خلق مشروعات قومية وتنموية لخدمة المجتمع والتغلب على مشكلاته والتى على رأسها القضايا البيئية والتغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفريق الطلابى يضم 7 أعضاء وتأتى مشاركته فى تلك المسابقة فى إطار أنشطة إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتشجيع من إدارة الجامعة لطلابها ومشاركتهم فى كافة المسابقات والفعاليات التى تهتم بالأنشطة العلمية والعمل على تطوير المجتمع، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية وتشجعيها المستمر لطلابها للمشاركة فى مختلف المحافل والمسابقات على مستوى الجامعات المصرية والعالمية وهو ما يأتى بثماره فى حصول طلاب الجامعة على العديد من المراكز الأولى المتقدمة فى مختلف مشاركتها.

وأشار الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن المسابقة برعاية بنك كريدت اجريكول مصر بمشروع وحدة إنتاج طاقة خضراء متنقلة، ومشاركة الطلاب تأتى تحت إشراف الأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمى، وإشراف طلاب الأستاذ أحمد مصطفى.