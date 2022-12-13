اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:59 م
أكرم القصاص
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طقس مستقر معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على محافظة الدقهلية.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:03 م
طقس مستقر معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على محافظة الدقهلية.. صور الطقس فى الدقهلية
الدقهلية : محمد الحبشي

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تسود حالة من الطقس المستقر على مدن محافظة الدقهلية، معتدل نهارا، مصحوب بانخفاض فى درجات الحرارة ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة على مدينة المنصورة اليوم الثلاثاء الصغرى 17 والكبرى 23.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وتكون غير مؤثرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23درجة والصغرى 15 درجة، المنصورة الصغرى 17 والعظمى 23، دمياط الصغرى 17 والعظمى 24، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

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