طقس متقلب تشهده دمياط وتحذيرات من تساقط أمطار

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم طقسا متقلبا، منذ الساعات الأولي من الصباح، وقد شهدت مدن المحافظة سحب كثيفة في عدة مناطق وتساقط أمطار خفيفة في مدينتي عزبة البرج وراس البر، غير أنه قد تغير الطقس بالظهيرة.

واستقرت حالة الطقس بدمياط مع استمرار سرعة الرياح، وارتفاع منسوب المياة، إضافة إلي تواجد بعض السحب على فترات. وكثفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، إضافة إلي تكثيف حملات تطهير بالوعات مياة تصريف الأمطار وكذلك انتشار معدات رفع تراكمات المياة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس متقلب تشهده المحافظة اليوم مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة مساء مع احتمالية تساقط امطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.