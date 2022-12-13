اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:21 م
أكرم القصاص
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طقس الإسماعيلية اليوم.. انتظام حركة السفن والمعديات بقناة السويس.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:15 م
طقس الإسماعيلية اليوم.. انتظام حركة السفن والمعديات بقناة السويس.. صور
الإسماعيلية- صبرى غانم 

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شهدت الإسماعيلية اليوم الثلاثاء طقس خريفى إلى صيفى وغيوم وسطوع الشمس منذ الساعات الاولى من صباح اليوم.
 
كما انتظمت حركة الملاحة وعبور السفن فى قناة السويس وحركة معديات السيارات والأفراد على طول قناة السويس.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
 
الغيوم-فى-الإسماعيلية--(1)
الغيوم-فى-الإسماعيلية--(1)

الغيوم-فى-الإسماعيلية--(2)
الغيوم-فى-الإسماعيلية--(2)

الغيوم-فى-الإسماعيلية--(3)
الغيوم-فى-الإسماعيلية--(3)

الغيوم-فى-الإسماعيلية--(4)
الغيوم-فى-الإسماعيلية--(4)

جانب-من-حالة-الطقس-اليوم-بالإسماعيلية-(1)
جانب-من-حالة-الطقس-اليوم-بالإسماعيلية-(1)

جانب-من-حالة-الطقس-اليوم-بالإسماعيلية-(2)
جانب-من-حالة-الطقس-اليوم-بالإسماعيلية-(2)

جانب-من-حالة-الطقس-اليوم-بالإسماعيلية-(3)
جانب-من-حالة-الطقس-اليوم-بالإسماعيلية-(3)

طقس-الإسماعيلية-(1)
طقس-الإسماعيلية-(1)

طقس-الإسماعيلية-(2)
طقس-الإسماعيلية-(2)

طقس-الإسماعيلية-(3)
طقس-الإسماعيلية-(3)

 


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