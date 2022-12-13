اليوم السابع
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ضبط 1800 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالمحلة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:22 م
ضبط 1800 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالمحلة ضبط 1800 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالمحلة
الغربيــــة: عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخليه بالغربية.

والمشكلة من مفتشي تموين ادارة الرقابة التموينية ضمت السعودى عبدالحميد وخالدزكى بحيرى والسيد احمد الحواله بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحلة تحت إشراف الرائد أحمد الديب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود والمحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة.

أسفرت عن ضبط مخبز سياحى بدون ترخيص يقوم بأستخدام شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 %زنه الشكاره 50 كجم تجميع بغرض اعاده تدويرها وبيعها للجمهور خبز سياحى بعدد 3 شكائر دقيق.

كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص والتحفظ على كمية قدرها( 1800كجم) سلع غذائية مجهولة المصدر تم التحفظ علي المضبوطات تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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