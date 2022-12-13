اليوم السابع
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ضبط طالبة استولت على 96 ألف جنيه من معاش والدها المتوفى رغم زواجها بسوهاج

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:55 ص
ضبط طالبة استولت على 96 ألف جنيه من معاش والدها المتوفى رغم زواجها بسوهاج كلابشات
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط طالبة بكلية الدراسات الإسلامية لقيمها بالإستيلاء على ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيهاً من محام على معاش والدها المتوفي وزواجها عرفياً وعدم إبلاغها الهيئة بذلك الزواج خلال تلك الفترة واستمرارها في عملية الصرف مما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المستولي عليها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورد محضرا محررا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو / علي م م س- – محامي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بسوهاج - ويقيم دائرة مركز سوهاج بقيام المدعوة رحمة م م س- سن 25 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية وتقيم دائرة مركز المراغة ،بالإستيلاء علي مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ إجماليها "96.098" ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيها.

حيث تبين أن تلك المبالغ  هي معاش والدها المتوفي وزواجها عرفياً من المدعو علي ا ا ع وعدم إبلاغها الهيئة بذلك الزواج خلال تلك الفترة واستمرارها في عملية الصرف مما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المستولي عليها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي  تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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