ضبط خمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بجراج أحد فنادق القاهرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، من ضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021.

فبناءا على معلومات سرية مفادها قيام أحد التجار بتجميع زجاجات الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بجراج أحد الفنادق الشهيرة تمهيدا لبيعها بالسوق المحلي .

وبالعرض على عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط قام بتشكيل فريق عمل من مأمورى الضبط القضائي برئاسة محمد أحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وعضوية محمد فؤاد واحمد صلاح مطاوع وإسلام شكري ومحمد ابراهيم ومحمد عبدالحي رؤساء الأقسام بالإدارة العامة للمكافحة.

وقام الفريق بمراقبة مكان تجميع الخمور فتلاحظ قيام أحد الأشخاص بحمل أكياس خاصة بالأسواق الحرة، بالتوجه نحوه حاول الفرار فقام فريق العمل بملاحقته إلى أن تم ضبطه داخل جراج الفندق بحوزته 10 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) غير خالصة الرسوم الجمركية.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 1564 لسنة 2022 وأقر بصحة الواقعة وطلب التصالح، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 655 ألفا و512 جنيها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس المصلحة والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.