صيد المحلة يفوز على أشمون بـ3 أهداف نظيفة ويرفع رصيده لـ26 نقطة

حقق نادي صيد المحلة بقيادة الكابتن طارق محجوب المدير الفني، فوزا سهلا على نادى أشمون بـ 3 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دورى القسم الثالث.

وحضر اللقاء المحاسب محمد الحليبي رئيس مجلس إدارة نادي صيد المحلة والمشرف العام على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة.

وانطلق اللقاء وبدأ لاعبو الصيد في الهجوم على مرمى حارس أشمون واحرز اللاعب محمود عبد العظيم الهدف الأول في الدقيقة الثالثة

وواصل لاعبو الصيد الضغط وتمرير هجمات مستمرة حتي احرزوا الهدف الثاني في الدقيقة، واستمر الضغط المتبادل طوال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى كل مدير فنى تغييرات في خط الهجوم ونصف الملعب والدفاع.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من لاعبو صيد المحلة، مع إهدار العديد من الفرص المحققة حتى أحرز اللاعب سوكا الهدف الثالث ، بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الثاني.

بتلك النتيجة يتربع نادي صيد المحلة على قمة المجموعة الـ11 برصيد 26 نقطة بفارق 7 نقاط عن نادي مالية كفر الزيات.