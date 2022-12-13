صور.. في افتتاح بينالي شرم الشيخ: توأمة مع أحد الأقاليم الإيطالية قريبا

جنوب سيناء: فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سعيد جدا بالعود الحميد للشعب الإيطالي وللفنانين الإيطاليين إلى مدينة السلام شرم الشيخ، وإنها لحظات تاريخية يعيشها الآن معهم، لافتا إلى أن آخر لقاء كان منذ 3 سنوات، ووعد بان يجرى سنويا هذا اللقاء.

جاء ذلك مساء اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لفعاليات بينالي شرم الشيخ الدولي الرابع للفنون، بمشاركة 50 فنانا مصريا وغربيا من مختلف أنحاء أوروبا، وكان في استقباله الفنان التشكيلي العالمي جمال مليكه قومسير عام البينالي.

نحن نسعد بكم ونسعد بالشعب الإيطالي

وقال المحافظ في الكلمة التي ألقاها خلال الافتتاح: “نحن نسعد بكم ونسعد بالشعب الإيطالي، والفنانيين الإيطاليين وأولادنا المصريين الشباب المشاركين في هذه الدورة، أنا سعيد جدا بهم وبشجعهم وهم متواجدين وسط عمالقة الفن الإيطالي”.

وأشارالمحافظ إلى أنه زار ميلانو منذ عامين وتقابل مع الفنان الدكتور جمال مليكة ملعنا ان هناك زيارة قريبة بمشيئة الله لعمل توأمة مع أحد الأقاليم الإيطالية وهذه بداية تعاون كبير ستكون بيننا وبين إيطاليا الفترة القادمة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ما نكنه من احترام كبير للشعب الإيطالي فأهلا بالشعب الإيطالي بمدينة شرم الشيخ مرة أخرى .



الشعب الإيطالي هو أول شعب اكتشف شرم الشيخ أضاف المحافظ أن الشعب الإيطالي هو أول شعب اكتشف شرم الشيخ ، ولذلك نحن نحب الشعب الإيطالي وسعداء بهذا المعرض الفني وهناك جولات في المدينة برفقة الفنانة ندى بسيوني، لافتا إلى أن جنوب سيناء لديها كنز اسمه سانت كاترين وعلى كل من يرغب أن يزور دير سانت كاترين نحن جاهزين وعلى أتم الاستعداد نجري جولة الجمعة المقبلة .



جائزة لأفضل لوحة تعبر عن السلام

وأعلن المحافظ عن جائزة لأفضل لوحة تعبر عن السلام خلال فعاليات بينالي شرم الشيخ، معلقا : "نجن نبعث رسالة سلام من مدينة السلام شرم الشيخ لجميع دول العالم، مؤكدا دور القوى الناعمة في نشر السلام.



هدف بينالي شرم الشيخ الدولي

ويهدف بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون لتنشيط السياحة المصرية الثقافية والفنية من خلال التبادل الثقافي الفني في اشتراكات الفنانين الأجانب في فاعليات البينالي، وتحظو مدينه شرم الشيخ في مدة البينالي بوجود نخبة كبيرة من أهم فنانين أوروبا بجانب مجموعة من الشباب الفنانين التشكيليين المصريين.



الفنان التشكيلي العالمي جمال مليكة

وكشف الفنان التشكيلي العالمي الدكتور جمال مليكة، قومسير عام البينالي، في تصريح له أن من بين المشاركين الفنانين الإيطاليين فرانشيسكو كوستانسو وإلينا سبادا وإلوى كارنفالي وأوچينيو برياتوني والفنانة البريطانية أنا ليزا. وأن الفنان الإيطالي الشهير أنطونيو بيدرتي وكذلك الفنانة الشهيرة كارولينا باسكاري والفنان المصري إبراهيم الطنبولي الحائز على المركز الأول في الدورة الثالثة للبينالي والممثلة ندى بسيوني ضيوف شرف هذه الدورة من البينالي.

وقال إن البينالي هذا العام يحتفي بشباب الفنانين التشكيليين المصريين الذين لا تزيد أعمارهم عن 22 سنة، وذلك لتحقيق التواصل والتفاعل والاحتكاك مع رؤى وأفكار جماليات الفن التشكيلي الغربي، والاستفادة من خبرة الفنانين الأجانب المشاركين، وهؤلاء الشباب هم ڤيرينا مرقس وأحمد فوزي ومي العسيلي ونتوني ماهر ولجين عبدالجواد وفرح أمير وكلارا عماد وعلا محمد.