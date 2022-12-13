صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 8.6%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.5%، وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.8%، 3.6%، 3.4%، على التوالي.

وزادت قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.5%، ثم قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 11.12%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 125.6 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 964.9 ألف جنيه، 48.4 مليون جنيه، 313.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 501.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.