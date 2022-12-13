"صحة الإسماعيلية" تحقق 94% من مستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية حققت نسبه 94% من المستهدف الكلى للمحافظة قبل انتهاء اليوم الثالث للحملة، وذلك بفضل التخطيط الجيد لإدارة الطب الوقائي وجهود الفرق الثابتة والمتحركة والتزام جميع الفرق بالتوقيتات وخطوط السير وفقا للخطة الموضوعة على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المسائي لليوم الثالث للحملة مع فريق الإشراف بمديرية الصحة لمتابعة ومناقشة نسب المستهدف الكلى للمحافظة بحضور الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتورة نسرين يوسف مدير إدارة الطب الوقائي السابق والدكتورة شيرين الهادى مدير إدارة الوقائي بالمديرية ومديرى الإدارات والوقائي ومراقبى التطعيمات ومشرفى الخطوط بالإدارات الصحية.

كما حَث وكيل وزارة الصحو جميع الفرق الثابتة والمتحركة بجميع الإدارات الصحية على تكثيف جهودهم لآخر ساعه فى الحملة القومية لتحقيق المستهدف المطلوب والوصول لكل طفل مستهدف تحت خمس سنوات على ارض محافظة الإسماعيلية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع المشاكل والسلبيات والعمل على سرعة تلافيها وتذليل أى صعوبات خاصة بالفرق أو العاملين بالحملة والتأكيد على مرور الفرق المتحركة من شقة لشقة.