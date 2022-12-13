صحة الإسماعيلية تحقق نسبة تغطية 76% خلال أول يومين لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حققت نسبة 76% من المستهدف الكلى للمحافظة بأول يومين للحملة، وذلك خلال الاجتماع اليومى مع فريق إشراف الحملة بمديرية الصحة بحضور الدكتورة نسرين يوسف مدير إدارة الطب الوقائي السابق والدكتورة شيرين الهادى، مدير إدارة الوقائي بالمديرية ومديرى الإدارات والوقائي ومراقبى التطعيمات ومشرفى الخطوط بالإدارات الصحية لمتابعة ومناقشة نسب المستهدف الكلى للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع المشاكل والسلبيات والعمل على سرعة تلافيها وتذليل أى صعوبات خاصة بالفرق أو العاملين بالحملة والتاكيد على مرور الفرق المتحركة من شقة لشقة وعمل جشنى يومى بمعرفة مشرفى الحملة.

كما أثنى "حطب" على جهود الفرق الثابتة والمتحركة فى تحقيق المستهدف المطلوب والتزام جميع الفرق بالتوقيتات وخطوط السير وفقا للخطة الموضوعة على مستوى جميع الإدارات الصحية ووجَّه بالاستمرار فى هذا النهج طوال ايام الحملة لتطعيم كل طفل مستهدف تحت خمس سنوات على ارض محافظة الإسماعيلية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.