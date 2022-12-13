"صحة الإسماعيلية" تحصد المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى الأمان المعملى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية حصلت على المستوى التاسع على مستوى الجمهورية فى تطبيق سياسات الجودة والأمان المعملى، حيث شمل التقييم المعمل المشترك ومعمل مستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك خلال المؤتمر السنوى الرابع للإدارة المركزية للمعامل الطبية one health 2022، والذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأشارت الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالإسماعيليه إلى أن الوزارة قد أعدت تقييم شامل للمعامل بالمحافظات للتأكد من جودة العمل بها، والتطبيق الأمثل لسياسات الأمان المعملى، وحصلت معامل مديرية صحة الإسماعيلية على المركز التاسع على مستوى الجمهورية عبر منافسة قوية بين مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور على حطب فريق الأمان المعملى بمستشفى حميات الإسماعيلية والمعمل المشترك، مشيدا بمستوى الخدمة المعملية المميزة ومعدل الامان المعملى بهما، ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإسماعيلية.