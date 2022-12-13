شروط التقدم للعمل كمسئولى توكاتسو بالإدارات التعليمية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم ، شروط الترشح للعمل كمسئولي توكاتسو بالمديريات التعليمية، والتى يتم فتح باب التقدم لها اليوم، الثلاثاء:

- ألا يزيد السن عن 50 عاما فى 1/1/2023.

- التفرغ لعدد يومين أسبوعيا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية.

- (محل الإقامة - العمل) يكون بالقرب من نطاق المدارس المصرية اليابانية بالمديريات.

- الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية علي مستوي الجمهورية.

- أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل تربوى.

- يجب أن يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات.

- ألا يقل تقدير الأداء السنوي عن ممتاز كفء للسنوات الثلاثة الأخيرة.

- أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.

- أن يتمتع المرشح بحسن السيرة وحسن المظهر.

- ألا يقل المرشحين بأداء مهام عمله الأساسي سواء بالمدارس أو بالإدارات والمديريات التعليمية.

- تقوم المديرية بالاستعلام الأمني عن المرشحين قبل دعوتهم لإجراء المقابلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت بالإعلان بكافة الإدارات التعليمية لفتح الباب لأكثر عدد من المرشحين للعمل كمسئولى أنشطة توكاتسو من العاملين بالتخصصات التعليمية غير العاملين بالمدارس بداية من اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجارى ولمدة لا تقل عن 15 يوما عمل وتنتهى 29 من الشهر ذاته، على أن يتم عقد مقابلات شخصية على مستوى المديرية خلال الفترة من 14 حتى 19 يناير المقبل، وإبلاغ وحدة مدارس المصرية اليابانية، بميعاد ومكان المقابلات وإرسال قائمة بالمرشحين إلى وحدة المدارس المصرية اليابانية فى موعد غايته 24 يناير المقبل، على أن تحدد المقابلات الشخصية بوحدة المدارس المصرية اليابانية بعد استلام كل كشوف الترشيحات، مشددة على أنه سيتم تجهيز الفريق للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى الحالى.