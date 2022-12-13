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سياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بتخريج طلابها بعد توقف عامين بسبب كورونا.. الخميس

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:59 ص
سياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بتخريج طلابها بعد توقف عامين بسبب كورونا.. الخميس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أول احتفالًا رسميًا بتخريج طلابها من دفعتي عامي 2020 و 2021 بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، الاحتفال سيقام الخميس المقبل، تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
 
ومن المقرر أن يقام الاحتفال في حرم جامعة القاهرة، حيث سيتوافد الطلاب لأخذ الصور التذكارية أمام مبنى الكلية، ثم تبدأ حركة المسار المعتاد، من الكلية إلى سلم قبة جامعة القاهرة، حيث سيأخذ طلاب الدفعتين الصور التذكارية مع بعضهم.
 
وسينتقل الاحتفال إلى مسرح البالون، حيث تقوم الكلية، ممثلة في مجلسها وأعضاء هيئة التدرس، ورؤساء الأقسام، وفي حضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة حنان حسن وكيل الكلية، والسفيرعادل المليجى، رئيس جمعية الخريجين، بتكريم طلابها الخريجين من دفعتى عامى 2020 و2021، ومنحهم شهادات التخرج من الكلية، وأخذ الصور التذكارية.

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