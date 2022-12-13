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سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:41 م
سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022 الروبل الروسى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-12-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.39 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.56 روبل الروسي.
 
أما سعره مقابل العملات الاخرى، سجل 1 روبل روسى أمام الدرهم الإماراتى نحو 0.0581 درهم، بينما سعره مقابل الريال السعودى فسجل نحو 0.0595 ريال.
 

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

 
2022-12-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.
 
2022-12-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.
 
2022-12-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.
 
2022-12-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.38 جنيه مصري.
 
2022-12-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.
 
2022-12-07 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.39 جنيه مصري.
 

سعر الروبل الروسى

الروبل الروسى

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سعر الروبل الروسى أمام الجنيه

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