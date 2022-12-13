زيلينسكى: نحتاج مليار دولار لإعادة منشآت الطاقة المتضررة من قصف روسيا

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن مؤتمر دعم أوكرانيا يؤكد أننا متحدون في مواجهة إرهاب الطاقة الذي تمارسه روسيا، مضيفا: "نحن هنا اليوم للتغلب على الرعب الطاقوي.

أضاف زيلينسكي خلال مؤتمر دعم أوكرانيا بالعاصمة الفرنسية باريس، إن أغلب محطات توليد الطاقة في بلادنا تضررت بسبب القصف الروسي، مؤكدا بذل كل الجهود لمقاومة مئات الهجمات الروسية على قطاع الطاقة.

كشف الرئيس الأوكراني، عن أن بلاده تحتاج إلى مليار دولار لإعادة منشآت الطاقة، مؤكدا أن بعض المناطق والمنشآت أصبحت تعتمد على المولدات من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء في بلادنا.