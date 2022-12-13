اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:59 م
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تحت شعار «احمى نفسك»..

رياضة كفر الشيخ تستضيف اللقاء الثقافى لمناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:45 م
رياضة كفر الشيخ تستضيف اللقاء الثقافى لمناهضة العنف ضد المرأة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استضافت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء الثقافي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار " احمي نفسك " الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة الأداء الرياضي بالمديرية اليوم الثلاثاء، بفندق الرياضيين بمشاركة 100 فتاة في ختام  " حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير  .

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتورة هويدا الشاهد مدير عام الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة ومنة الله على، مدربة الويندو، جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.

بدأ اللقاء الثقافي بكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، للترحيب بضيوف اللقاء مشيداً بدور الوزارة في نشر الوعي لدى المرأة في مواجهة العنف الذي يمارس ضدها عامة و دعمها للتعبير عن رفضها للعنف وتدريبها على مقاومته، تناولت مدير عام الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص بالوزارة أن أشكال العنف ضد المرأة تبدأ من بداية نظرة عين قد تجرحها حتى نصل إلى القتل مشيرة إلى قضية نيرة أنها في أساسها عنف موجه ضد المرأة من شخص يفتقد الإنسانية، العنف ضد الفتيات حين تمنعها الأسرة الاستمرار في تعليمها أو تعرضها للإهانة بصورها المختلفة و صمتها الذى قد يشكل ضغطا كبيرا عليها و ينتج عنه آثار ضارة لها نفسياً و جسديا.

شهدت الورشة التدريبية تعريف "الويندو" أنه فن الدفاع عن النفس و كلمة ويندو مقسمة إلى شقين  wen اختصار  woman  و doth و هي كلمة يابانية في الأساس، وهو الدفاع عن النفس، وهو فن يشمل جانبًا نفسيًّا وجسديًّا، و يتمثل في تدريبات جسدية تستهدف الأماكن الضعيفة في جسد الرجل، فالقوة البدنية للبنت أقل من الرجل، وإذا دخلت معه في شجار فستخسر.

الحضور-من-الفتيات
الحضور-من-الفتيات

 

الحضور-من-الفتيات-بالشباب-والرياضة
الحضور-من-الفتيات-بالشباب-والرياضة

 

الحضور-منن-الفتيات
الحضور-منن-الفتيات

 

جانب-من-الحضور-في-الندوة
جانب-من-الحضور-في-الندوة

 

جانب-من-الحضور-من-الفتيات
جانب-من-الحضور-من-الفتيات

 

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