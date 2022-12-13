رياضة كفر الشيخ تستضيف اللقاء الثقافى لمناهضة العنف ضد المرأة

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتورة هويدا الشاهد مدير عام الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة ومنة الله على، مدربة الويندو، جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.

بدأ اللقاء الثقافي بكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، للترحيب بضيوف اللقاء مشيداً بدور الوزارة في نشر الوعي لدى المرأة في مواجهة العنف الذي يمارس ضدها عامة و دعمها للتعبير عن رفضها للعنف وتدريبها على مقاومته، تناولت مدير عام الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص بالوزارة أن أشكال العنف ضد المرأة تبدأ من بداية نظرة عين قد تجرحها حتى نصل إلى القتل مشيرة إلى قضية نيرة أنها في أساسها عنف موجه ضد المرأة من شخص يفتقد الإنسانية، العنف ضد الفتيات حين تمنعها الأسرة الاستمرار في تعليمها أو تعرضها للإهانة بصورها المختلفة و صمتها الذى قد يشكل ضغطا كبيرا عليها و ينتج عنه آثار ضارة لها نفسياً و جسديا.

شهدت الورشة التدريبية تعريف "الويندو" أنه فن الدفاع عن النفس و كلمة ويندو مقسمة إلى شقين wen اختصار woman و doth و هي كلمة يابانية في الأساس، وهو الدفاع عن النفس، وهو فن يشمل جانبًا نفسيًّا وجسديًّا، و يتمثل في تدريبات جسدية تستهدف الأماكن الضعيفة في جسد الرجل، فالقوة البدنية للبنت أقل من الرجل، وإذا دخلت معه في شجار فستخسر.